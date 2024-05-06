Президент Узбекистана летит в Москву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 мая посетит Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба узбекского лидера.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 мая посетит Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба узбекского лидера.
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