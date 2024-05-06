Айдын Керимов, автор haqqin.az 18:59

В преддверии недавнего визита президента Эрдогана турецкие военные решили сделать ему своеобразный подарок. И начали подготовительный этап операции против террористов из Рабочей партии Курдистана, осевших в Ираке, суть которого заключается в нанесении авиационных ударов по местам скопления боевиков и по объектам их инфраструктуры. Удары оказались необычайно успешными, все данные турецкой разведки подтвердились. И военные приняли совершено правильное решение – не останавливаться, не давать террористам возможности передислоцироваться и атаковать их дальше. И вот накануне турецкая армия уничтожила 16 боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака в ходе воздушного рейда.

Одновременно с этим политическим руководством Турции 6 мая на заседании Кабинета министров, которое транслировал телеканал TRT Haber, принято решение сдвинуть сроки наземной операции ближе к концу мая – началу июня, чтобы развить имеющийся успех. А заодно и поставить США и Иран перед фактом: РПК, на которую вы ставили в своих расчетах создать препятствия Турции, понесла серьезное поражение, которое существенно снизит ее оперативные возможности. Вашингтон на это отреагировать еще не успел, зато Иран оказался более адекватен в оценке текущей ситуации, и на днях Али Хаменеи принимал у себя прибывшего в Тегеран по его приглашению лидера Иракского Курдистана Нечирвана Барзани. На этой встрече прозвучал главный вопрос иранской стороны: «А так ли уж нужны вам турки? Может, следует поискать в Ираке других партнеров для сотрудничества?». Если учесть, что совсем недавно иранские прокси в Ираке из «Сил народной мобилизации» организовали нападение на газовое месторождение Хор Мор на территории Курдской автономии, – вопрос прозвучал явно угрожающе. Тем более, что Хор Мор – это природный газ почти для 80 процентов электростанций Курдистана.

Барзани ответил, что «курдские официальные лица понимают важность отношений с Ираном и его влияния в Ираке, чтобы заставить иракских ополченцев прекратить свои атаки». И попросил время «на подумать». «Думайте, но не очень долго», - ответили ему. Хорошо владея персидским языком, Нечирван Барзани обладает значительными познаниями о политике современного Ирана, нравах иранских элит и их возможностях как в Ираке, так и в регионе в целом. Поэтому он прекрасно понимает, что Тегеран раздражает в Иракском Курдистане. А раздражает очень многое – от тесного партнерства Эрбиля с Израилем до совместных экономических проектов с Анкарой. Тегерану хотелось бы, чтобы население Иракского Курдистана училось в Иране, лечилось в Иране, а главное – чтобы Эрбиль закупал у Ирана продовольствие, сырье, строительные материалы, и все это в значительных количествах. Ну и что, если Иракский Курдистан не горит желанием расширять партнерство с Тегераном и пускать иранцев в свою экономику? Не хочет – заставим. Главное – чтобы он дверь приоткрыл, а там уже все будет по накатанной схеме: куда пришел иранский бизнес – там обязательно появится Корпус стражей исламской революции.