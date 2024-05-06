Италия не разрешила бить своим оружием по России

Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что оружие, которое его страна передает Киеву для отражения российской агрессии, предназначено для применения только в пределах Украины.

Таяни заявил, что Италия не поставляет Украине средств, которые могут быть использованы за ее пределами.

"Все военные средства, которые мы посылаем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за пределами Украины", - говорится в заявлении итальянского политика.

Глава МИД Италии также прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск НАТО в Украину, если россияне прорвут линию фронта. Таяни отметил, что Италия - против отправки военных альянса в Украину.

"Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью НАТО. Мы не воюем с Россией и мы против отправки войск, которые бы воевали против россиян", - сказал итальянский чиновник.