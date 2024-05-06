Пашинян заявил, что ОДКБ нужна война

ОДКБ нужна война, чтобы остаться в Армении, заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян.

«Самой большой проблемой с ОДКБ было то, что эта организация хотела прибыть на территорию Армении не как союзник, как было предусмотрено, а в качестве миротворцев.

А что нужно для миротворцев? Нужна война. А в этой ситуации, когда возможна война? Если мы откажемся от делимитации. А те, кто требует отказаться от делимитации... Вот тут цепочка и замыкается. И это логическая цепь, не больше и не меньше», - отметил Пашинян.