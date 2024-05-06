Турция о вторжении Израиля в Рафах

Наземные атаки Израиля на город Рафах в секторе Газа на следующий день после того, как палестинская группировка ХАМАС приняла предложение о прекращении огня, показывают, что «правительство страны не действует добросовестно», заявил во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онку Кечели, добавив, что Израиль должен немедленно вывести войска из города.

В своем микроблоге в Х Кечели отметил, что операция Израиля началась «на фоне такого позитивного развития событий, направленных на прекращение разрушений и резни в Газе», и заявил, что статус-кво в Рафахе и на пограничном переходе должен быть восстановлен без дальнейших задержек.

«Наступление на Рафах затронет не только регион, но и весь мир. Израиль должен немедленно уйти со стороны Газы с пограничного перехода Рафах», - сказал Кечели.