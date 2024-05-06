Израиль заявил: ХАМАС пощады не будет

Военная операция в городе Рафах на юге сектора Газа не прекратится до уничтожения батальонов ХАМАС в этом районе или до начала освобождения заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими артиллерийских войск у границы с палестинским анклавом.

«Операция будет продолжаться до уничтожения батальонов ХАМАС в Рафахе или до возвращения первого заложника в Израиль», - написал Галант в соцсети Х.

Галанту вторит и премьер-министр Беньямин Нетаньяху: «Мы продолжим до полной победы. Мы уничтожим оставшийся военный потенциал ХАМАС в Рафахе».