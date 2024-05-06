Египет дал добро Израилю?

Израиль заранее проинформировал Египет о своем намерении провести ограниченную операцию в Рафахе, утверждает катарское издание «Аль-Араби Аль-Джадид».

Издание также отмечает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил зеленый свет на проведение операции от администрации главы Белого дома Джо Байдена. Вашингтон якобы предупредил, что если Израиль не уложится в согласованные сроки, то США прекратят поставки боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Каир призывает Израиль «проявить сдержанность и избегать нарастания эскалации» на фоне начала эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа.