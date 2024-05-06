BP терпит убытки: вся надежда на Азербайджан

Британский энергетический гигант BP заявил, что его доходы в первом квартале этого года оказались существенно ниже прогнозов. Так, за первые 4 месяца 2024 года компания заработала 2,7 миллиарда долларов чистой прибыли, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль BP в первом квартале прошлого года составила 4,9 миллиарда долларов. В текущем году этот показатель ожидался на уровне 5,6 миллиарда, однако в итоге оказался почти в два раза меньше.

Британская компания обосновала столь неудовлетворительные результаты низкой ценой нефти на мировом рынке и снижением рентабельности нефтепереработки. И заявила, что готовится сократить объем своих инвестиций на 2 миллиарда долларов в ближайшие два года.

Руководители BP сообщили, что будут стремиться к «усовершенствованию цифровых технологий и цепочек поставок, чтобы найти возможность экономии».

Компания заявила, что продолжит предоставлять акционерам больше денежных средств, несмотря на падение прибыли, объявив о новом выкупе акций на сумму 1,75 миллиарда долларов (1,4 миллиарда фунтов стерлингов).

«Мы показали еще один устойчивый квартал в финансовом отношении и продолжаем добиваться прогресса в реализации нашей стратегии. Добыча нефти выросла, и наша платформа ACE («Azeri Central East») на Каспии сейчас ведет добычу», - сказал Мюррей Окинклосс, исполнительный директор BP.

Отметим, что BP начала добычу нефти в апреле этого года из скважины, пробуренной на строящейся платформе Azeri Central East на блоке месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли». На эти цели консорциум, возглавляемый компанией, выделил 6 миллиардов долларов.