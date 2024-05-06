BP терпит убытки: вся надежда на Азербайджан
Британский энергетический гигант BP заявил, что его доходы в первом квартале этого года оказались существенно ниже прогнозов. Так, за первые 4 месяца 2024 года компания заработала 2,7 миллиарда долларов чистой прибыли, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль BP в первом квартале прошлого года составила 4,9 миллиарда долларов. В текущем году этот показатель ожидался на уровне 5,6 миллиарда, однако в итоге оказался почти в два раза меньше.
Британская компания обосновала столь неудовлетворительные результаты низкой ценой нефти на мировом рынке и снижением рентабельности нефтепереработки. И заявила, что готовится сократить объем своих инвестиций на 2 миллиарда долларов в ближайшие два года.
Руководители BP сообщили, что будут стремиться к «усовершенствованию цифровых технологий и цепочек поставок, чтобы найти возможность экономии».
Компания заявила, что продолжит предоставлять акционерам больше денежных средств, несмотря на падение прибыли, объявив о новом выкупе акций на сумму 1,75 миллиарда долларов (1,4 миллиарда фунтов стерлингов).
«Мы показали еще один устойчивый квартал в финансовом отношении и продолжаем добиваться прогресса в реализации нашей стратегии. Добыча нефти выросла, и наша платформа ACE («Azeri Central East») на Каспии сейчас ведет добычу», - сказал Мюррей Окинклосс, исполнительный директор BP.
Отметим, что BP начала добычу нефти в апреле этого года из скважины, пробуренной на строящейся платформе Azeri Central East на блоке месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли». На эти цели консорциум, возглавляемый компанией, выделил 6 миллиардов долларов.
На платформе, расположенной в 130 километрах от берега, пробурена скважина глубиной 3150 метров: это первая столь глубокая скважина в Азербайджане.
В этом году на участке планируется пробурить еще две скважины и увеличить добычу до 24 тысяч баррелей в сутки. В последующие годы показатель планируется увеличить до 100 тысяч баррелей.
Все это происходит на фоне последовательного снижения добычи на блоке «Азери-Чыраг-Гюнешли». Добыча на блоке достигла пика в 835 тысяч баррелей в сутки в 2010 году. К марту этого года добывалось всего около 358 тысяч баррелей.
Региональный директор BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гарри Джонс заявил в прошлом месяце, что новый проект был реализован благодаря успешному сотрудничеству с SOCAR, а Azeri Central East является «платформой будущего».
Как отмечается в сообщении BP, помимо нефти на новой платформе будет добыто 2,6 миллиарда кубометров природного газа. Правда, в этом году показатели ожидаются значительно более скромные. Но в любом случае в результате ввода в эксплуатацию новых месторождений BP сможет перекачивать больше газа на побережье. А у Азербайджана появится возможность нарастить экспорт голубого топлива в Европу.