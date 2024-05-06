Путин первым делом отправил Нуризаде в Хорватию

Это один из первых документов, подписанных Путиным после инаугурации. Церемония, прошедшая сегодня в полдень, ознаменовала начало его пятого президентского срока.

Другим указом Путин освободил от обязанностей посла в Хорватии Андрея Нестеренко.

Александр Нуризаде родился 14 февраля 1959 года. С 2003 по 2008 годы, а затем с 2013 по 2020 годы был генконсулом России в Милане. С 2021 по 2024 годы Нуризаде занимал должность директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом.