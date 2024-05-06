Украина бьет россиян запасами в ожидании западной помощи

Помощь для Украины от партнеров, в том числе США, уже в пути, а на фронте уже заработала украинская артиллерия, потому что задействованы неприкосновенные запасы. Об этом военный эксперт, ветеран АТО в Донбассе Евгений Дикий заявил в интервью «Украинскому радио».

«Пока доезжает то, что в пути, то мы уже позволили себе распаковать некоторые запасы, которые до этого были неприкосновенными. Мы оставляли какой-то НЗ на случай прорыва фронта. А теперь, когда мы уже видим, где именно ящики с новыми снарядами в дороге, то это НЗ мы можем позволить себе использовать.

Артиллерия оживает уже сейчас. Бог войны возвращается, и это очень на многое повлияет. Как простой пехотинец скажу, что воевать, когда у тебя есть прикрытие артиллерии и без этого, то это две очень разные войны», - отметил Дикий.

По его словам, помощь в пути и она «начнет менять ситуацию уже буквально на днях». Но при этом ветеран подчеркнул, что никакое оружие не воюет само. Он напомнил, что у Украины на фронте были две критические проблемы: отсутствие снарядов в необходимом количестве и нехватка людей.

«Снаряды доезжают, а с укомплектованностью подразделений людьми пока ничего не изменилось. Что касается людей, то ни Петр Павел (президент Чехии), ни Джо Байден (президент США) нам людей не дадут. Людей должны мобилизовать мы», - подчеркнул эксперт.