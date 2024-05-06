Польская разведка: Путин готов вторгнуться в НАТО

Никто не может знать, когда произойдет прямое столкновение России с НАТО, но президент России Владимир Путин, возможно, уже готов к «небольшой операции» против одной из стран Балтии, заявил руководитель польской разведки Ярослав Стружик.

В то же время он отметил, что все прогнозы аналитических центров, которые не обладают полной информацией, базируются лишь на определенных предположениях.

«Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, войти в знаменитую Нарву (преимущественно русскоязычный город в Эстонии) или высадиться на одном из шведских островов», - сказал он.

По словам Стружика, «это вопрос намерений Путина, но то, что Запад делает вместе, поддерживая Украину, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада будет еще большей».