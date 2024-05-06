Пашинян отказал Дудю

Российский журналист Юрий Дудь планировал взять интервью у лидеров сразу нескольких государств, где проживает много российских релокантов, но согласие получил лишь от лидера Молдовы Майи Санду.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, Дудь направлял запросы на интервью армянскому премьеру Николу Пашиняну и грузинскому президенту Саломе Зурабишвили, но в обоих случаях получил отказы.

«Согласилась с ним поговорить только Санду. Возможно, после этого кто-то еще согласится на интервью, но шансов на это не очень много», - отметил источник.