В связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 123 сотрудника Министерства труда и социальной защиты населения были приняты в ряды партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), им вручили партийные билеты.

В мероприятии, организованном в Центре инклюзивного развития и творчества DOST, приняли участие министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Таир Будагов, глава исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, заместитель главы исполнительной власти Ясамальского района Тарават Мурадова, председатель Ясамальской районной организации ПЕА Бахтияр Набиев, председатель Насиминской районной организации ПЕА Азер Сулейманов.

На мероприятии было доведено до сведения, что 4400 сотрудников министерства являются членами партии «Ени Азербайджан».