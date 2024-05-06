Если кто-то «применит оружие» против Беларуси, Минск мгновенно ответит, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим, притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий - мы не Россия в тысячи-тысячи километров. Там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию-матушку сразу не захватишь.

А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца она перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий! Никаких! Любая агрессия - и ответ будет мгновенный. Многое сегодня говорят о ядерном и прочем оружии, которое применит-не применит этот Лукашенко, и так далее. Послушайте, это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет», - сказал Лукашенко.