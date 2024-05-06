США заявили, что Израиль их известил

Израиль уведомил США, что военная операция в восточной части города Рафах на юге сектора Газа носит ограниченный характер. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Наши израильские коллеги сообщили нам, что операция минувшей ночью носила ограниченный характер и была направлена на то, чтобы нарушить возможности ХАМАС по ввозу оружия и средств в сектор Газа", - заявил он.

При этом Кирби отметил, что позиция США относительно операции в Рафахе остается неизменной, подобные действия в густонаселенном районе, по его словам, несут "риски для мирного населения и грозят жертвами".

Ранее катарское издание "Аль-Араби Аль-Джадид" заявило, что Израиль заранее проинформировал США и Египет о своем намерении провести ограниченную операцию в Рафахе.