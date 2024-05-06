Массовое отравление в Загатале

Сегодня с 17:40 в отделение неотложной помощи Загатальской районной центральной больницы поступили 15 человек (10 женщин и 5 мужчин) с подозрением на пищевое отравление, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

«Состояние больных средней тяжести, сознание ясное. В настоящее время обследование и лечение пациентов продолжается», - отметили в ведомстве.