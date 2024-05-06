НАТО обсудило азербайджанские границы

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Центральной Азии и Южному Кавказу Хавьер Коломина встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. Об этом Коломина сообщил в соцсети Х.

По его словам, встреча состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Были обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества НАТО и Армении, а также региональная динамика в процессе нормализации после последнего соглашения по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией», - добавил он.