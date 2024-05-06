Пашинян объяснил, почему не поехал на инаугурацию Путина

«Я не получил приглашения от президента России Владимира Путина», - сказал Пашинян, отвечая на вопрос, почему он не принял участие в церемонии инаугурации Путина, тогда как посетил инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2023 году.

Пашинян отметил, что получил приглашение от президента Турции для участия в инаугурации и принял его «с учетом повестки нормализации армяно-турецких отношений и ее специфики».

«Я не получил, вроде, приглашения от президента России, но если бы и получил приглашение, то сегодняшний разговор был бы для меня не менее важным, так как, очевидно, мы обсуждаем очень важные вопросы. Надеюсь, что и вы это оцените аналогично, потому что если вы оценили это как неважное, то зачем тогда задавать свои вопросы…», - подчеркнул армянский премьер.