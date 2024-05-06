У Шотландии новый лидер

Экс-министр финансов Джон Суинни стал седьмым по счету первым министром Шотландии после того, как за него проголосовали депутаты шотландского парламента, сообщает STV. Бывший министр финансов сменил на этом посту Хамзу Юсафа, который ушел в отставку на прошлой неделе.

В понедельник он стал лидером Шотландской национальной партии. Ожидается, что в ближайшее время Суинни объявит состав своего кабинета министров.

Суинни получил поддержку 64 членов парламента, а его ближайший соперник - лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс - 31.