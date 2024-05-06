Минздрав предупреждает: Бесплатный сыр только в мышеловке

Кибермошенники проводят в социальных сетях ложные кампании от имени Kapital Bank якобы при поддержке Минздрава, говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения и Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как говорится в заявлении, пользователей просят зайти на фейковый телеграм-канал и ввести данные банковских карт, чтобы получить 200 манатов от Kapital Bank. Таким образом, мошенники получают доступ к счетам наивных граждан и снимают деньги.

«Минздрав совместно со Службой электронной безопасности рекомендует гражданам проявлять бдительность в подобных ситуациях и, столкнувшись с информацией, касающейся кампаний каких-либо ведомств, в первую очередь обращаться в это ведомство или посетить его официальный сайт для уточнения информации», - говорится в сообщении.