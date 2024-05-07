Россия не смогла напугать США

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты не видят поводов менять готовность своих ядерных сил из-за готовящихся учений ядерных сил Российской Федерации.

«Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», – сообщила она журналистам, комментируя готовящиеся учения России.

Минобороны России сообщило 6 мая, что президент России Владимир Путин поручил Генеральному штабу России подготовиться к проведению нестратегических (тактических) учений с ядерным оружием с целью «отработки подготовки и применения» тактического ядерного оружия. Минобороны России заявило, что в этих учениях будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа России, а также российская авиация и военно-морские силы.

Минобороны и МИД России, в частности, заявили, что Россия проведет ядерные учения в ответ на «провокационные заявления и угрозы», сделанные западными официальными лицами в адрес России.