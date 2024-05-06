TikTok не сдается без боя

Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance подали иск в американский суд с просьбой заблокировать положения закона, обязывающие китайскую компанию продать платформу либо запретить ее на территории CША.

Соответствующий документ опубликован в базе апелляционного суда столичного округа Колумбия.

В исковом заявлении говорится о нарушении американскими властями первой поправки к конституции США, которая защищает свободу слова. Как отмечается в документе, закон "приведет к запрету TikTok к 19 января 2025 года, заставляя замолчать 170 млн американцев, использующих платформу для общения, которое невозможно реализовать в других местах".

В иске TikTok перечисляются коммерческие, технические и юридические препятствия, а также возражения со стороны Пекина. Осуществить продажу соцсети "просто невозможно", особенно в течение 270 дней, подчеркивают истцы, которые призвали к проверке соответствия закона конституции страны.

Американские эксперты считают, что это дело может дойти до Верховного суда США.

Ранее президент США Джо Байден утвердил положение, согласно которому социальная сеть TikTok должна быть продана или запрещена на территории страны.