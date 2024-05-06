Украина ударила по нефтебазе в Луганске ВИДЕО
ВСУ нанесли удар по нефтебазе, расположенной в городской черте Луганска, сообщил так называемый «глава» сепаратистской «ЛНР» Леонид Пасечник. Сотрудники МЧС тушат пожар. Информация о пострадавших уточняется.
May 7, 2024
Также Таганрог (Ростовская область), предположительно, атакован ракетами С-200 со стороны Украины. Российские телеграм-каналы публикуют видео с автоматными очередями.
May 7, 2024
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