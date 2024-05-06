ООН поздравит Путина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту России Владимиру Путину письмо в связи с инаугурацией, сообщил на брифинге официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик. Трансляция шла на канале организации в YouTube.

«Письмо будет отправлено генеральным секретарем так же, как и всякий раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», - пояснил Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.

Инаугурация президента России прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце, Путин занял пост главы государства в пятый раз. Он будет занимать эту должность следующие шесть лет.