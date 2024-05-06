Леонид Швец, автор haqqin.az 00:59

В России праздник: Владимир Путин начал отсчет своего очередного президентского срока. И праздник не только потому, что опять начал, а потому, что затеянная два года назад авантюра – война с Украиной, а в ее лице с Западом – пока отлично сходит ему с рук. Ну, не так отлично, как хотелось бы, конечно, Авдеевка – не Киев, но по сравнению со страхами после провала первоначального плана просто замечательно. Как тут не радоваться? Между тем Россию и ее бессменного лидера ожидает самый проблемный президентский срок, небывалый по проблематичности.

Предстоящие шесть лет Владимир Путин будет неуклонно стареть, этого естественного обстоятельства не смог еще избежать никто, и российский президент не избежит. Уже не избежал: сравните его нынешнего с тем, что был на прошлой инаугурации. Фигура, символизирующая Россию, будет ветшать на глазах у своих сторонников, противников, а главное, на глазах своего ближайшего окружения. Это станет все больше сказываться на качестве принимаемых решений, вызывая у этого ближайшего окружения предательские мысли о том, как безопаснее выстроить свое послепутинское будущее и не приблизить ли его искусственным образом. У самого Путина осознание неизбежности появление таких мыслей у ближайшего круга будет вызывать еще большую подозрительность, которая, в свою очередь, скажется на качестве его решений. Политическую старость лучше всего проводить в комфорте и спокойствии где-нибудь в Геленджике, избегая треволнений, спихнув рутину государственного управления на подчиненных. Путин не может себе этого позволить, ведь это связано с большим риском утратить контроль над рычагами власти. А в ситуации большой войны и противостояния с Западом, который будет неуклонно сжимать санкционные тиски, управленческими рычагами нужно орудовать ловко и неустанно. Не каждый молодой организм справится с требуемыми нагрузками, не каждый острый ум просчитает необходимые шаги на нужную глубину. Путин пока захвачен геополитической игрой, она его заметно бодрит, но ее поле будет все больше сужаться, иллюзии возможностей рассеиваться, силы вытащить хотя бы ничью взять негде. Неизбежная фрустрация опять-таки будет сказываться на качестве принимаемых решений, ближайшее окружение станет переглядываться между собой все чаще.