«Боруссия» обыграла «ПСЖ» и вышла в финал Лиги чемпионов

Состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и немецкой «Боруссией».

Со счетом 1:0 победили гости. Единственный гол на 50-й минуте забил Матс Хуммельс.

В первом матче дортмундцы также выиграли со счетом 1:0. Таким образом, с общим счетом 2:0 победила «Боруссия» и вышла в финал.

Соперник определится завтра после ответного матча между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». В Германии команды сыграли вничью 2:2.