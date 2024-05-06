США о попытке покушения на Зеленского

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга прокомментировал информацию о попытке России совершить покушение на ряд представителей высшего руководства Украины, включая президента Владимира Зеленского.

Миллер заявил, что это свидетельствует об аморальности властей России.

«Очевидно, что это говорит только об аморальности, которую мы видим со стороны правительства Владимира Путина с начала этой войны», – подчеркнул он.