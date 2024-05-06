Баскетбольная лига: НТД против «Хазри», «Сабах» сделал шаг к финалу ВИДЕО
В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) настала пора полуфиналов.
Сегодня на площадку Спортивного центра «Серхедчи» выйдут хачмазский «НТД-ИНДИГО» и бакинский «Хазри». Игра начнется в 19:30.
А накануне «Сабах» обыграл «Хырдалан» (101:85) и вышел вперед в серии, которая длится до двух побед. Второй матч в этой полуфинальной паре состоится 10 мая.
Напомним, «Сабах» и «НТД-ИНДИГО» вышли в полуфинал, заняв первые два места по итогам регулярного сезона ABL, состоявшего из 18 туров.
«Хазри» и «Хырдалан» заняли в регулярном чемпионате 3-е и 4-е места соответственно и пробились в полуфинал через четвертьфинальные матчи против «Серхедчи» и «Нефтчи».