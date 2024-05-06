Отдел спорта 02:21

В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) настала пора полуфиналов. Сегодня на площадку Спортивного центра «Серхедчи» выйдут хачмазский «НТД-ИНДИГО» и бакинский «Хазри». Игра начнется в 19:30.

А накануне «Сабах» обыграл «Хырдалан» (101:85) и вышел вперед в серии, которая длится до двух побед. Второй матч в этой полуфинальной паре состоится 10 мая.