Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:12

Как и следовало ожидать, Пасхальные праздники в Грузии прошли достаточно спокойно. После чего, в ожидании предстоящих уличных боев между молодежью и правоохранительными органами, в стране воцарилась гнетущая тишина. Если кто-то хочет воочию увидеть, как именно выглядит пресловутое «затишье перед бурей», то добро пожаловать в Тбилиси, здесь оно предстает, что называется, в полный рост… В дни Пасхи оппозиционно настроенная молодежь совершила небольшой социальный переворот. Он, правда, вряд ли приведет к каким-либо значимым изменениям в обществе, хотя один из аргументов из рук власти непременно выбьет. Я говорю о религии!

В последние годы все как-то привыкли, что христианская религия, грузинские традиции и национальная идентичность – это удел «ватников», активной, догматичной паствы, пророссийских сил и прочих, так называемых, «консерваторов» и «традиционалистов». Мнение это настолько укоренилось, что никто толком даже не пытается опровергать общепринятый нарратив, в соответствии с которым религия и традиция – это «ОНИ», то есть, действующая власть. А вот демократия, модернизация, Европа, образование и толерантность - это уже МЫ. И вот, что характерно: в ИХ исполнении и религия, и традиции, и национальная идентичность, как правило – сплошные фальшь, ложь, мошенничество и фарисейство. ИХ религиозность комична, буквально, во всем – от несоблюдения любых норм и моральных принципов учения Иисуса Христа до участия в прямых насилиях и погромах. ИХ религия представляет собой средоточие всех мыслимых мерзостей – от пещерной гомофобии до запрета мусульманам молиться по пятницам даже в закрытом помещении. Последнее реально происходит в одном из сел Адигенского района на востоке Грузии.

Не менее комичен в ИХ исполнении и традиционализм, низведенный до уровня бесконечных застолий, длинных и утративших ценность витиеватых тостов и заученных рассуждений о мужском достоинстве. Причем всё это без какого бы то ни было морального дискомфорта в ситуациях, когда значительную часть этих «консерваторов» и «защитников чести» живут на содержании своих матерей и жен, ишачащих в Европе. Такое вот своеобразное понимание «мужской чести». Словом, религия, традиции и национальная идентичность в Грузии уже давным-давно ассоциируется с быдлом, отсталостью, непотизмом, а в последнее время и с открытым предательством национальных интересов государства. Учитывая, что «Грузинская мечта» еще много лет назад, практически, потеряла прозападного избирателя, ставка правящей партии на традиционалистов, паству, упертых «ватников» и хронических бездельников уже никого не удивляет. К радости этой разношерстной публики, в парламенте был инициирован законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, наглядно продемонстрировавший, на чьи голоса рассчитывают «мечтатели» на выборах в октябре 2024 года.

Причем мало у кого возникал в этой связи закономерный вопрос, а с какой-такой стати вы монополизировали веру и национальные ценности? Кто и почему решил, что именно вы – истинные верующие, и истинные грузины, а мы – безродные космополиты? Кто сказал, что вы обладаете исключительным правом решать, какой именно грузин является истинно верующим, а какой - безбожником?.. Вечером 4 мая, за сутки до Пасхи, в день Большой пятницы, то есть, в тот самый день, когда на Голгофе распяли Иисуса, тбилисская молодежь сразу же после очередной акции протеста направилась в близлежащую церковь, чем изрядно удивила и даже озадачила истинных слуг православного христианства. Как выяснилось, молодые парни и девушки не только способны слушать проповеди и произносить молитвы, но даже знакомы с некоторыми сложными каноническими текстами, в отличие от «истинно верующих», которые, как правило, не помнят наизусть даже вторую строчку из «Отче наш»…

А на следующий день, в Пасхальную ночь, тысячи молодых участников протеста с национальными флагами и знаменами ЕС собрались в одном из храмов в самом центре Тбилиси. Выглядело это непривычно для наших реалий – молодые люди с наброшенными на плечи флагами Евросоюза - и вдруг у алтаря. Надо сказать, что праздновали они Пасху, как и подобает нормальным людям – как праздник души, а не день, когда надо в очередной раз нажраться до скотского состояния…. За эти два дня протестующая грузинская молодежь показала всем, что настоящее христианство – это не очередное комсомольско-коммунистическое мероприятие, насквозь пропитанное ханжеством и злобой, а нечто подлинное, истинное, непреходящее. Отмечу в этой связи некоторое изменение позиции Грузинской православной церкви в отношении протестов. Оно, правда, достаточно робкое, и уж точно далеко от призыва к служителям культа поддержать протестные настроения в грузинском обществе. И, тем не менее… Как известно, грузинская церковь, будучи самой пророссийски настроенной и наиболее ретроградной структурой в стране, является верным союзником правительства «Грузинской мечты» и, конечно же, премного благодарна действующей власти за увеличение финансирования, за крен в сторону «защиты семейных ценностей», ну и, конечно же, за смену внешнеполитического курса страны.