Пентагон подтвердил: США приостановили военную помощь Израилю обновлено 20:08
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что администрация президента США решила приостановить поставки оружия Израилю.
Остин уточнил, что речь идет только об одной партии оружия, а не обо всей военной помощи США.
Ранее источники The New York Times и AP сообщили о задержке поставок Израилю 3,5 тыс. бомб от США.
«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», — сказал Остин на слушаниях в Сенате, добавив, что правительство США решило пересмотреть оказываемую им помощь Израилю из-за проведения последним военной операции в городе Рафах.
Глава Пентагона уточнил, что окончательного решения по поставкам еще не принято. Речь идет только о заморозке поставки одной партии военной помощи, не уточняя, какой именно. Остин добавил, что США остаются привержены оказанию необходимой поддержки Израилю, обеспечивая его средствами для самообороны.
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Высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил сообщения СМИ о том, что США задерживают поставку вооружений Израилю, и заявил, что «отправка бомб приостановлена, чтобы продемонстрировать Иерусалиму возражения Вашингтона относительно операции в Рафахе». Об этом пишут израильские СМИ.
По словам неназванного американского чиновника, партия боеприпасов, предназначенных для Израиля, включает в себя, среди прочего, 1800 бомб весом 900 килограммов и 1700 бомб по 225 килограммов. Но в США опасаются, что Израиль может применить эти тяжелые бомбы в условиях плотной городской застройки Рафиаха, где проживают, кроме местного населения, сотни тысяч палестинцев, бежавших из других опасных районов.
Высказывание высокопоставленного чиновника было обнародовано через несколько часов после того, как советник по национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Наша приверженность безопасности Израиля остается непоколебимой. Мы не будем обсуждать ту или иную поставку. Наши обязательства относительно безопасности Израиля неизменны».
7 мая американское издание Politico со ссылкой на официальный источник в руководстве США и еще шесть других осведомленных источников сообщило, что задержка поставок боеприпасов используется в качестве «политического послания Израилю».
Источники в военной промышленности и Конгрессе США также пояснили, что администрация до сих пор не подписала разрешение на продажу Израилю комплектов для повышения точности обычных бомб.
До этого еще один высокопоставленный источник сказал в интервью Reuters, что США уже две недели задерживают поставку Израилю нескольких партий вооружений, включая систему JDAM, которая превращает обычные авиабомбы во всепогодные корректируемые «умные» боеприпасы.
Это не первое сообщение о задержке поставок оружия Израилю во время войны. 14 декабря 2023 года стало известно, что администрация Белого дома задерживает поставку в Израиль более 27 000 единиц стрелкового оружия, опасаясь, что оно в конечном итоге попадет в распоряжение «экстремистски настроенных поселенцев на Западном берегу».