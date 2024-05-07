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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что администрация президента США решила приостановить поставки оружия Израилю. Остин уточнил, что речь идет только об одной партии оружия, а не обо всей военной помощи США. Ранее источники The New York Times и AP сообщили о задержке поставок Израилю 3,5 тыс. бомб от США. «Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», — сказал Остин на слушаниях в Сенате, добавив, что правительство США решило пересмотреть оказываемую им помощь Израилю из-за проведения последним военной операции в городе Рафах. Глава Пентагона уточнил, что окончательного решения по поставкам еще не принято. Речь идет только о заморозке поставки одной партии военной помощи, не уточняя, какой именно. Остин добавил, что США остаются привержены оказанию необходимой поддержки Израилю, обеспечивая его средствами для самообороны.

* * * 09:43 Высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил сообщения СМИ о том, что США задерживают поставку вооружений Израилю, и заявил, что «отправка бомб приостановлена, чтобы продемонстрировать Иерусалиму возражения Вашингтона относительно операции в Рафахе». Об этом пишут израильские СМИ.