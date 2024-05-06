Десятки ракет и беспилотников налетели на Украину: подробности
В ночь на 8 мая Россия совершила массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.
Под ударами оказались объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, последствия атаки уточняются, энергетики уже работают над их ликвидацией. В «Укрэнерго» подтвердили повреждение оборудования на одном из объектов генерации в центральном регионе.
Также ракетная атака была нацелена на Киев. Однако, как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, все воздушные цели в районе столицы были уничтожены средствами ПВО. Он также уточнил, что удар наносился ракетами Х-101/Х-555/Х-55, которые запускались с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. «Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы», — отметил Галущенко.
В результате ракетной атаки в городе Бровары в Киевской области произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, «ранения получили два человека», заявил мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграме.
По данным главы областной военной администрации Руслана Кравченко, Киевская область была атакована дронами-камикадзе и крылатыми ракетами, воздушная тревога продолжалась почти четыре часа. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано, заявил Кравченко.
Президент Украины Владимир Зеленский связал очередной массированный удар по объектам энергетики, о котором ночью сообщили украинские власти, и связал его с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в Украине отмечают 8 мая.
«Более 50 ракет и более 20 «шахедов» по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора», — заявил Зеленский.
«Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграме.
Россия в ночь на 8 мая нанесла комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками, применив 55 ракет и 21 дрон-камикадзе, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Согласно заявлению, сбить удалось 39 ракет и 20 дронов.
Воздушные силы перечислили ракеты, задействованные в новой атаке: одна аэробалистическая Х-47М2 «Кинжал», три «Искандера», четыре «Калибра», а также 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и еще две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Сбили, согласно заявлению, 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555, четыре «Калибра», две авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Россия не комментировала сообщения о новом массированном ударе. По данным министра энергетики, были атакованы энергетические объекты в шести областях — Зеленский назвал семь.