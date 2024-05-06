Десятки ракет и беспилотников налетели на Украину: подробности

Под ударами оказались объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, последствия атаки уточняются, энергетики уже работают над их ликвидацией. В «Укрэнерго» подтвердили повреждение оборудования на одном из объектов генерации в центральном регионе.

В ночь на 8 мая Россия совершила массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

Также ракетная атака была нацелена на Киев. Однако, как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, все воздушные цели в районе столицы были уничтожены средствами ПВО. Он также уточнил, что удар наносился ракетами Х-101/Х-555/Х-55, которые запускались с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. «Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы», — отметил Галущенко.

В результате ракетной атаки в городе Бровары в Киевской области произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, «ранения получили два человека», заявил мэр Броваров Игорь Сапожко в телеграме.

По данным главы областной военной администрации Руслана Кравченко, Киевская область была атакована дронами-камикадзе и крылатыми ракетами, воздушная тревога продолжалась почти четыре часа. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано, заявил Кравченко.

Президент Украины Владимир Зеленский связал очередной массированный удар по объектам энергетики, о котором ночью сообщили украинские власти, и связал его с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в Украине отмечают 8 мая.

«Более 50 ракет и более 20 «шахедов» по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора», — заявил Зеленский.

«Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграме.

Россия в ночь на 8 мая нанесла комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками, применив 55 ракет и 21 дрон-камикадзе, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Согласно заявлению, сбить удалось 39 ракет и 20 дронов.

Воздушные силы перечислили ракеты, задействованные в новой атаке: одна аэробалистическая Х-47М2 «Кинжал», три «Искандера», четыре «Калибра», а также 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и еще две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Сбили, согласно заявлению, 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555, четыре «Калибра», две авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Россия не комментировала сообщения о новом массированном ударе. По данным министра энергетики, были атакованы энергетические объекты в шести областях — Зеленский назвал семь.