ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) провело акцию по добровольной сдаче крови под лозунгом Qan ver, həyat ver! («Сдай кровь, подари жизнь!»), приуроченную к 8 мая — Международному дню талассемии.

В пресс-службе ЗАО сообщили, что акция по сдаче крови была организована при поддержке Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Азербайджана в медико-санитарном Управлении на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев. В мероприятии приняло участие около 100 сотрудников AZAL. Перед участием в акции их здоровье проверили врачи Центрального банка крови.

Акция сдачи крови была организована в рамках социальной ответственности AZAL. Она направлена на поддержку людей, страдающих наследственными заболеваниями крови, а также тех, кто находится в группе риска во время хирургических операций и стал жертвой тяжелых аварий или стихийных бедствий.

В пресс-службе отметили, что AZAL в будущем планирует продолжить такие благотворительные мероприятия.