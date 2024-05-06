Си Цзиньпин прилетел в Сербию на годовщину удара по посольству Китая

Си Цзиньпин прибыл в Сербию. Его встретил президент Александар Вучич и внушительная делегация из всего высшего руководства страны.

Визит главы КНР начался на 25-ю годовщину бомбардировки авиацией НАТО посольства Китая в Белграде. В Сербию Си прибыл из Франции, где вел переговоры с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в том числе об Украине.

В Сербию председатель КНР прилетел в сопровождении супруги Пэн Лиюань, в стране он пробудет два дня. На 8 мая запланированы переговоры Си и Вучича, после состоится пленарное заседание делегаций двух государств.

Накануне поездки в республику китайский лидер опубликовал статью в сербской газете «Политика». В тексте он заявил, что Пекин не забудет о бомбардировке странами НАТО в 1999 году посольства страны в Белграде. В результате погибли три китайских журналиста. «Скрепленная кровью» дружба Китая и Сербии останется в общей памяти народов двух стран, добавил Си.