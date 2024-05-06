Непогода нанесла ощутимый ущерб регионам Азербайджана

Жители Совла рассказали haqqin.az, что никогда не видели ничего подобного. Град, продолжавшийся несколько минут, сломал ветви деревьев и уничтожил плоды. Пострадали ячменные и зерновые поля, овощные грядки во дворах.

Нестабильная погода и непрерывные ливни, продолжающиеся уже несколько дней на территории Азербайджана, нанесли ощутимый ущерб ряду районов, в особенности Кюрдамирскому. В селах Чолераб, Кохунлу и Совла град, сопровождавшийся дождем и ветром, нанес ущерб полям, фруктовым садам, домам и сельским дорогам.

Свадебную церемонию, проходившую в селе, пришлось прервать из-за сильного ветра и града. Установленная палатка рухнула: избежать инцидентов удалось лишь благодаря вмешательству гостей. Дворы и улицы в селах, в том числе центральные улицы района, были залиты водой.

«Картофель и лук, посаженные крестьянами во дворах, уничтожены: на деревьях не осталось плодов. Пострадало около 10-15 процентов посевных площадей, а также пастбища», – рассказал председатель сельского совета Совла Эльхан Усубов.

Затопило и близлежащие села. Председатель муниципалитета Кохунлу Азер Агаев сообщил, что пострадали пастбища и зерновые поля, а также фруктовые деревья и фермы.

В селе Чолераб также затоплены частные дворы, дома, подсобные постройки и хлева. Усугубляет ситуацию то, что большая часть этого имущества не застрахована.

Тем не менее в Исполнительной власти Кюрдамирского района сообщили, что жалоб от жителей по поводу ущерба не имеется.

В Фонде аграрного страхования же отметили, что за последние три дня из Кюрдамирского, Бейлаганского, Агджабединского, Билясуварского, Зардабского, Губинского и Гусарского районов жалобы поступали. По предварительной информации, суровые погодные условия, сильный дождь, град и снег повредили посевы ячменя, пшеницы, хлопка, вишни, а также фруктовые сады в отдельных хозяйствах.