Литва готова отправить солдат в Украину

Литва планирует отправить в Украину своих военнослужащих в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times, приводя слова премьер-министра страны Ингриду Шимоните.

Она заявила, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск в Украину в целях обучения, сообщается в материале статьи.

Тем не менее, как уточняет газета, руководство Киева не обращалось к литовским властям с просьбой об отправке миссии.