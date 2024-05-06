Очередная новинка от SR Auto: высокопроизводительный, полностью электрический AVATR скоро в Баку

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В последние годы спрос и предложение электромобилей на автомобильном рынке Азербайджана стремительно растет. В ближайшее время ожидается презентация AVATR – бренда, который опережает своих конкурентов различными функциями, очень популярен в нашей стране, выделяется совершенно другим дизайном и возможностями. AVATR стал заметным брендом среди гигантских китайских брендов, представленных на «Автошоу 2024» — Пекинской международной автомобильной выставке, которая проходила в Китае с 25 апреля по 4 мая. В мероприятии также приняла участие делегация компании SR AUTO, одного из новаторов и законодателей моды азербайджанского автомобильного рынка, и была достигнута договоренность о скором приведении бренда AVATR в Азербайджан.

Технология AVATR, основанная в 2018 году, стремится создавать интеллектуальный пользовательский опыт путем изучения перспективных, гуманизированных мобильных технологий. Вдохновленный «Аватаром», AVATR стремится стать «эмоционально интеллектуальным спутником в путешествиях» каждого пользователя. Компания SR AUTO станет официальным дистрибьютором бренда AVATR на автомобильном рынке Азербайджана. Как известно, компания принадлежит ООО SR GROUP, которое владеет успешным бизнесом в различных отраслях и с 1996 года является пионером инноваций в автомобильной сфере. Каждый из принадлежащих ей брендов в этой области — Mercedes-Benz, Skoda, Changan, Leap Motor, XPENG, Lynk&Co — выступает одним из лидеров рынка в своем сегменте.