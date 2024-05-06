Очередная новинка от SR Auto: высокопроизводительный, полностью электрический AVATR скоро в Баку
В последние годы спрос и предложение электромобилей на автомобильном рынке Азербайджана стремительно растет. В ближайшее время ожидается презентация AVATR – бренда, который опережает своих конкурентов различными функциями, очень популярен в нашей стране, выделяется совершенно другим дизайном и возможностями.
AVATR стал заметным брендом среди гигантских китайских брендов, представленных на «Автошоу 2024» — Пекинской международной автомобильной выставке, которая проходила в Китае с 25 апреля по 4 мая. В мероприятии также приняла участие делегация компании SR AUTO, одного из новаторов и законодателей моды азербайджанского автомобильного рынка, и была достигнута договоренность о скором приведении бренда AVATR в Азербайджан.
Технология AVATR, основанная в 2018 году, стремится создавать интеллектуальный пользовательский опыт путем изучения перспективных, гуманизированных мобильных технологий. Вдохновленный «Аватаром», AVATR стремится стать «эмоционально интеллектуальным спутником в путешествиях» каждого пользователя.
Компания SR AUTO станет официальным дистрибьютором бренда AVATR на автомобильном рынке Азербайджана. Как известно, компания принадлежит ООО SR GROUP, которое владеет успешным бизнесом в различных отраслях и с 1996 года является пионером инноваций в автомобильной сфере.
Каждый из принадлежащих ей брендов в этой области — Mercedes-Benz, Skoda, Changan, Leap Motor, XPENG, Lynk&Co — выступает одним из лидеров рынка в своем сегменте.
Генеральный директор SR AUTO Тогрул Пашаев объяснил, почему следующим брендом компании должен стать AVATR: «AVATR — это не просто бренд, но и технология, предоставляющая умные решения. В число компаний, поддерживающих эту технологию, входит CHANGAN AUTOMOBILE. Как вы знаете, наша компания выступает официальным дистрибьютором бренда CHANGAN в нашей стране. А по объемам продаж на авторынке страны в последние годы марка входит в тройку лидеров в целом по рынку. С этой точки зрения нам будет удобнее принять новый бренд и поставлять его нашим клиентам. SR AUTO предпочитает постоянно привносить инновации на авторынок страны и работать с разными брендами. За последние годы наша компания заняла лидерство на автомобильном рынке. Мы верим, что с AVATR мы сможем заявить о себе на автомобильном рынке страны.
Стоит отметить, что AVATR как официальный производитель предоставляет на автомобили гарантию 8 лет, или 120 000 км.