«Кольцо солидарности»: 5 млрд кубометров газа из Азербайджана в Европу

Поставки азербайджанского газа в Европу в рамках инициативы «Кольцо солидарности» (STRING) могут составить 5 млрд кубометров в год на начальном этапе, сообщил исполнительный директор Словацкой газовой и нефтяной ассоциации (Slovak Gas and Oil Association, SGOA) Рихард Квасньовский.

«…Азербайджан может стать еще одной страной-источником. Это было бы существенным вкладом в повышение энергетической безопасности, особенно для стран Центральной и Восточной Европы, учитывая их историческую связь с восточной системой газопроводов», - сказал Квасньовский.

По его словам, в этом контексте следует отметить инициативу «Кольцо солидарности», которая направлена на увеличение объема импорта газа из Азербайджана через существующую инфраструктуру при условии увеличения пропускной способности трансграничных соединений: «На первом этапе в наш регион может поступить до 5 млрд кубометров природного газа из Азербайджана, что соответствует годовому потреблению природного газа в Словакии».

Квасньовский напомнил, что Азербайджан является одним из важных партнеров ЕС в усилиях по диверсификации поставок природного газа. По его словам, об этом свидетельствует подписанный страной с Еврокомиссией Меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, предусматривающий увеличение поставок азербайджанского газа до 20 млрд кубометров в год.

25 апреля 2023 года в Софии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии («Булгартрансгаз»), Румынии («Трансгаз»), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Госнефтекомпанией Азербайджана в рамках инициативы «Кольцо солидарности»(STRING). «Кольцо солидарности» было предложено президентом Болгарии Руменом Радевым в октябре 2022 года и получило поддержку у Европейской комиссии. Оно нацелено на повышение безопасности поставок природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу. STRING предусматривает поставку в ЕС дополнительных объемов природного газа из Каспийского моря через Южный газовый коридор и использование существующей транспортной инфраструктуры Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Участники проекта уверены, что его можно реализовать в кратчайшие сроки и с минимальными затратами на небольшую модернизацию существующей сети.