Байден и Трамп выиграли праймериз в Индиане

Оба кандидата, как действующий президент Джо Байден, так и экс-президент США Дональд Трамп, заручились большинством голосов и побеждают, каждый от своей партии.

8 мая в американском штате Индиана состоялись праймериз как демократов так и республиканцев.

Джо Байден победил на первичных выборах (праймериз) Демократической партии и был единственным претендентом в списке. Согласно данным телеканала CNN, стопроцентная поддержка Байдена в штате гарантирует ему голоса 79 делегатов. В общей сложности Байден набирает к настоящему моменту более 2 тыс. голосов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов на национальном съезде претенденту необходимо получить поддержку не менее чем 1 968 делегатов.

Что касается Трампа, как сообщает пресса, после обработки 75% бюллетеней Трамп набирает 78,3% голосов. Его главные соперники - экс-постпред США при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами - ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США.