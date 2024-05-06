Представитель Алиева об укреплении доверия между Баку и Ереваном

Открытие Зангезурского коридора помогло бы Армении не только улучшить отношения с Турцией, но и получить дополнительные доходы от транзитных сборов. Об этом в интервью немецкой газете Zeit заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, таким образом Армения также могла бы преодолеть свою изоляцию.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям подчеркнул, что в случае отказа официального Еревана от автомобильной и железной дороги через Зангезур Азербайджан построит аналогичный маршрут через Иран.

«Мы можем построить автомобильную и железную дорогу южнее, через Иран, и она будет всего на десять километров длиннее», - сказал он.

Амирбеков также напомнил, что Армения, как член бюро COP, согласилась с тем, что Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и добавил, что этот шаг является «результатом мер по укреплению доверия».

По его словам, обмен военнослужащими между странами также является благоприятной тенденцией, также способствующей укреплению доверия между Баку и Ереваном.

«Обратите внимание на соглашение с Арменией по климатической конференции COP29.

Мы договорились об обмене 32 военнослужащих Армении на двух азербайджанских. В то же время Армения стала членом бюро COP и в свою очередь согласилась с тем, что в Азербайджане пройдет климатическая конференция COP29 в этом году. Это стало результатом мер по укреплению доверия и показывает, как это можно сделать», - заключил Амирбеков.