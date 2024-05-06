«Определенные группы лиц пытаются устроить провокации на акциях, проходящих у парламента Грузии, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев. Они финансируются из-за рубежа конкретными политическими парламентскими и непарламентскими партиями и неправительственными организациями. В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности, определенная часть грузин, воюющих в Украине», - говорится в заявлении.

Организаторы митингов в Тбилиси против законопроекта об « иноагентах » готовят « провокации » с привлечением грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

Ведомство утверждает, что организаторы акций протеста получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты: «Для реализации преступных планов используются финансы, поступающие из-за рубежа, а с целью сокрытия следов они используют криптовалюту. Иностранные инструкторы в конце апреля провели тренинг о транзакциях криптовалюты, на котором организаторов акции проинструктировали о получении тайного финансирования для радикальных действий».

Цель организаторов этих протестов заключается в захвате власти насильственным путем, заявила СГБ Грузии. «Мишенью особенной агрессии организаторов акций протеста являются сотрудники правоохранительных органов. С целью их деморализации и провоцирования используются такие связанные с организацией «цветных революций» методы, как запугивание, подкуп, инсценирование их перехода на сторону участников акций, что в конечном счете ставит целью развал государственных структур и захват власти насильственным путем», - говорится в заявлении СГБ.

По ее данным, зарубежные инструкторы тренируют участников митингов для провокаций против правоохранителей и создания хаоса в стране. Митингующие планируют парализовать транспортные узлы, забаррикадировать административные здания, говорится в заявлении СГБ.