Израиль проиграл войну. Палестинцы пойдут на пулеметы о развитии ситуации
ЦАХАЛ перекрыл последний канал связи сектора Газа с внешним миром, спустя почти 20 лет восстановив контроль над контрольно-пропускным пунктом на границе с Египтом. Тем самым руководство еврейского государства четко дало понять: сделка, на которую дал согласие ХАМАС, для него неприемлема, военная операция будет продолжена.
По их версии, это первый шаг к тому, чтобы выбить ХАМАС из седла и лишить его контроля над единственной международной границей Газы. С которой, замечу, не согласен практически весь мир. Поскольку, как только эта новость появилась в заголовках информационных агентств, так тут же пошли осуждения действий Израиля как с Запада, так и с Востока.
Из этого следует первый вывод – имидж Израиля на мировой арене находится на минусовой отметке даже в глазах его традиционных союзников. Информационная война нынешним израильским руководством проиграна с разгромным счетом. Кто-то может возразить, что это не так уж и критично - будет неправ. В современном мире имиджевые потери быстро капитализируются, иными словами, превращаются в потери политические и финансовые. Примеры, думаю, приводить не нужно – достаточно оглянуться вокруг.
Что же касается установления израильского контроля КПП Рафах и его военного значения, то здесь не стоит испытывать каких-то иллюзий. И вывод второй: успех этот сугубо локальный. И еще неизвестно, так ли уж он был нужен. Израильтяне говорят, что это должно перерезать коммуникации снабжения контрабандой ХАМАС, но в это верится с трудом.
Да, какие-то потоки действительно сократятся, но КПП Рафах вряд ли был главным каналом контрабанды для ХАМАС. Если все же израильтянам удастся провести «большую зачистку» в южной части сектора Газа, думаю, их ждут серьезные открытия в части системных подземных тоннелей, ведущих в Египет. В том, что руководство ХАМАС их создало как дублирующую систему контрабанды наземными маршрутами, сомневаться не приходится.
Кроме того, следует учитывать, что на протяжении всего семимесячного конфликта КПП Рафах, единственный КПП, не принадлежащий Израилю, был спасательным кругом для палестинцев в Газе, позволяя доставлять помощь и эвакуировать пациентов из разрушенной системы здравоохранения. Сейчас этот источник закрыт. Что ставит палестинцев в достаточно безвыходное положение. А на что способны десятки тысяч людей, которые поставлены в безвыходную ситуацию, объяснять не надо. Они и на пулеметы пойдут, и колючую проволоку руками рвать будут.
И оставить Рафах израильтяне не могут, поскольку это вообще обесценивает все их военные усилия. Отсюда вывод третий: КПП Рафах становится для них ловушкой: и оставить нельзя, и брать под свой контроль – значительные расходы по организации его деятельности. А израильский контингент там непременно станет объектом непрерывных атак боевиков, это уже классика.
Военная операция израильтян в секторе Газа приобретает, несмотря на череду локальных успехов, все более тупиковый характер. Нетаньяху делает вид, что у него все под контролем и все идет по плану, но в это мало кто верит как в самом Израиле, так и за рубежом. Проблема в том, что выход из этого тупика не просматривается ни у израильтян, ни у ХАМАС. Но есть нюанс – если второй с каждым днем набирает имиджевые очки, то первый здесь их явно теряет.