Икрам Нур, автор haqqin.az 11:37

ЦАХАЛ перекрыл последний канал связи сектора Газа с внешним миром, спустя почти 20 лет восстановив контроль над контрольно-пропускным пунктом на границе с Египтом. Тем самым руководство еврейского государства четко дало понять: сделка, на которую дал согласие ХАМАС, для него неприемлема, военная операция будет продолжена. По их версии, это первый шаг к тому, чтобы выбить ХАМАС из седла и лишить его контроля над единственной международной границей Газы. С которой, замечу, не согласен практически весь мир. Поскольку, как только эта новость появилась в заголовках информационных агентств, так тут же пошли осуждения действий Израиля как с Запада, так и с Востока.

Из этого следует первый вывод – имидж Израиля на мировой арене находится на минусовой отметке даже в глазах его традиционных союзников. Информационная война нынешним израильским руководством проиграна с разгромным счетом. Кто-то может возразить, что это не так уж и критично - будет неправ. В современном мире имиджевые потери быстро капитализируются, иными словами, превращаются в потери политические и финансовые. Примеры, думаю, приводить не нужно – достаточно оглянуться вокруг. Что же касается установления израильского контроля КПП Рафах и его военного значения, то здесь не стоит испытывать каких-то иллюзий. И вывод второй: успех этот сугубо локальный. И еще неизвестно, так ли уж он был нужен. Израильтяне говорят, что это должно перерезать коммуникации снабжения контрабандой ХАМАС, но в это верится с трудом. Да, какие-то потоки действительно сократятся, но КПП Рафах вряд ли был главным каналом контрабанды для ХАМАС. Если все же израильтянам удастся провести «большую зачистку» в южной части сектора Газа, думаю, их ждут серьезные открытия в части системных подземных тоннелей, ведущих в Египет. В том, что руководство ХАМАС их создало как дублирующую систему контрабанды наземными маршрутами, сомневаться не приходится.