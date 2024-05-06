Миннауки и образования обратилось к учителям

Министерство науки и образования Азербайджана запустило на Təhsil TV программу по подготовке к процессу сертификации учителей.

Программа под названием «Уроки сертификации учителей» охватывает предметы, по которым в текущем году будет проведен экзамен. В программе дается объяснение по предметам и методике их преподавания.

Программу можно посмотреть на официальных страницах Министерства науки и образования и Təhsil TV в Facebook.