В Польше задержали российского дезертира

В Польше на границе с Беларусью задержали дезертира из российской армии.



Россиянина задержали польские пограничники вскоре после пересечения белорусской границы. Задержанному российскому солдату 41 год. Он был в гражданской одежде и без оружия и пытался попасть в Польшу нелегально через Беларусь, вероятно, с украинского фронта.

У солдата были найдены российские военные документы, включая контракт с армией, предусматривающий участие в военных действиях против Украины.