Российские диверсанты прорывались в Харьков
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать украинскую границу в Харьковской области, информирует Генеральный штаб ВСУ.
Россия стала чаще применять диверсионно-разведывательные группы на севере Украины.
"ДРГ — это от пяти до 10 человек. Группу вовремя обнаружили, по поводу уничтожения или нанесения поражения ждем информации от Генштаба. ДРГ мы фиксировали на прошлой неделе, об этом мы докладывали. Не исключено повторение заходов таких групп", — сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.