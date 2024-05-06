Россия о встрече Байрамова и Мирзояна

Москва приветствует встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, намеченную на 10 мая в Алматы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы приветствуем эту встречу, которая намечена на 10 мая", - сказала она, отвечая на вопрос об ожиданиях России от встречи.

Захарова подчеркнула, что Москва "готова продолжать содействие продвижению процессов армяно-азербайджанской нормализации".

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров подтвердил проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы 10 мая. Как уточнил Смадияров, сами переговоры будут закрытыми, прессу пригласят на открытие встречи.