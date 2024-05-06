Минздрав организовал кардиообследование жителей Зангилана и Джебраила фото
В рамках программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории» Министерство здравоохранения продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни.
Очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 8 мая. В ходе акции медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Министерства здравоохранения в селе Агалы Зангиланского района организованы кардиологические обследования населения. Также опытные врачи Института в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района провели медицинское обследование населения.
Основной целью мероприятия является оперативное обследование граждан на месте, предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.
В рамках акции бригадой специалистов НИИ кардиологии (кардиолог, невропатолог, эндокринолог, медицинские сестры и лаборанты) проведено медицинское обследование населения, электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ). Также экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови.
Жителям сел Агалы и Джоджуг Марджанлы, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. В ходе акции в селе Агалы были осмотрены около 250, а в селе Джоджуг Марджанлы - более 150 граждан. В то же время гражданам, нуждающимся в инвазивном обследовании, выдано соответствующее направление для прохождения осмотра в столице.
После медицинских обследований для общественности Зангиланского и Джебраильского районов было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.
С подробной презентацией выступила директор Института, профессор Гюльназ Дадашева. По ее словам, Научно-исследовательским институтом кардиологии Министерства здравоохранения готовится эпидемиологический регистр сердечно-сосудистых заболеваний по стране. По этой причине обследования, проводимые на освобожденных территориях, имеют особое значение, а полученные результаты будут внесены в национальный реестр. Создание регистра позволит проводить профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы по республике, раннюю диагностику и статистические исследования, а также создаст основу для предотвращения тенденции роста.
Вместе с тем на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.
Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.