14:20

В рамках программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории» Министерство здравоохранения продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни. Очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 8 мая. В ходе акции медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Министерства здравоохранения в селе Агалы Зангиланского района организованы кардиологические обследования населения. Также опытные врачи Института в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района провели медицинское обследование населения.

Основной целью мероприятия является оперативное обследование граждан на месте, предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения. В рамках акции бригадой специалистов НИИ кардиологии (кардиолог, невропатолог, эндокринолог, медицинские сестры и лаборанты) проведено медицинское обследование населения, электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ). Также экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. Жителям сел Агалы и Джоджуг Марджанлы, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение. В ходе акции в селе Агалы были осмотрены около 250, а в селе Джоджуг Марджанлы - более 150 граждан. В то же время гражданам, нуждающимся в инвазивном обследовании, выдано соответствующее направление для прохождения осмотра в столице. После медицинских обследований для общественности Зангиланского и Джебраильского районов было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.