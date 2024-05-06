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Rolls-Royce представляет Cullinan Series II и Black Badge Cullinan Series II — смелую эволюцию ведущего в мире супер-роскошного внедорожника. - Интегрирует новые технологии, тщательно продуманные обновления дизайна и инновационные возможности для самовыражения с помощью Bespoke. - Cullinan Series II напрямую реагирует на разработку кодексов роскоши и сценариев использования для клиентов. Оригинальный Cullinan был презентован в 2018 году. Он должен был обладать подлинными внедорожными возможностями и способен выдерживать самые суровые и агрессивные условия на Земле. В то же время он должен был в любой местности обеспечивать несравненный комфорт, присущий этому бренду и фирменный стиль езды, сходный с полетом на ковре-самолете. Таким Cullinan должен был воистину супер-роскошным внедорожником и соединять в себе такие свойства, как прочность и изысканность, неудержимость и безмятежность, иными словами, всесторонне облегчать жизнь своему владельцу. Cullinan II Серии представляет собой смелую эволюцию, продолжающую беспрецедентный успех Cullinan. Новый облик автомобиля — это самая обширная перестройка в истории II Серии. Rolls-Royce реагирует на меняющиеся стандарты роскоши и рамки использования автомобиля. Революционное альтер-эго Rolls-Royce - это Black Badge. Своего апофеоза оно достигло в Куллинан. В этом автомобиле сочетается настойчивый и бескомпромиссный подход, который привлекает клиентов, ищущих самые смелые формы самовыражения. Для этой категории клиентов марка запускает серию Black Badge Cullinan Series II, представляющую собой более смелое и выразительное предложение, определяемое не только более мрачной эстетической обработкой, но и аутентичной инженерной основой.

Управляя городским пространством С момента первых поставок клиенту Cullinan выполнил свою задачу как совершенный внедорожник, способный доставить своего владельца в места, никогда ранее не исследованные на Rolls Royce. Однако универсальность и простота использования также сделали Cullinan «ежедневным водителем» для многих владельцев. Экстерьер Ключевая тема - новая обработка ламп. Передняя часть Cullinan Series II состоит из простых характерных линий и четких краев с акцентом на чистые монолитные поверхности, которые подчеркивают щедрые пропорции и внешний вид автомобиля. Линии бампера образуют букву V от самой нижней точки дневных ходовых огней до центральной точки автомобиля. Внизу расположены новые воздухозаборники, уверенно выходящие наружу, визуально занижая автомобиль, если смотреть в лоб. Центральным элементом является решетка радиатора Pantheon с подсветкой, которая была дополнительно обновлена благодаря более низкой передней кромке. Он также включает в себя новую полированную горизонтальную «линию горизонта» между дневными ходовыми огнями. В профиль Cullinan Series II демонстрирует дальнейшие изменения в поверхности. Сдержанная, но точная линия ведет от заднего фонаря вперед к центру плавающих центральных колпаков с надписью RR на заднем колесе, создавая тонкое сужение и ощущение движения. Это еще больше усиливается обновленными нижними обшивками, окрашенными в насыщенный глянцевый черный цвет, которые приподнимаются сзади. Если смотреть сзади, выхлопная система Cullinan Series II представляет собой смелое заявление о мощности: каждая окантовка выполнена из зеркальной нержавеющей стали, аккуратно интегрирована и визуально прилегает к кузову. Изменения в задней части заключаются в защитной пластине из матовой нержавеющей стали, проходящей между выхлопными трубами, которая проходит под автомобилем. Решением этой более молодой и выразительной эволюции стиля Cullinan стали 23-дюймовые колеса увеличенного размера. Трехмерный граненый дизайн с семью спицами доступен в частично или полностью полированной отделке. В дополнение к усовершенствованной форме кузова специалисты по цвету Rolls-Royce разработали новую окраску кузова, в которой будет представлен Cullinan Series II. Вдохновленный коричневым мрамором с богатыми прожилками, Emperador Truffle представляет собой современный, минималистичный однотонный серо-коричневый цвет; в сочетании с отделкой Bespoke Crystal Over он приобретает легкое мерцание, напоминающее свежий снег в утреннем свете.

Интерьер Самым существенным изменением геометрии автомобиля стала стеклянная панель от каждой стойки в верхней части приборной панели — элегантный и универсальный элемент дизайна, сочетающий в себе как цифровое, так и физическое мастерство. Панель приборов перед водителем и новый, постоянно видимый центральный информационный дисплей в центре передней панели, были переработаны, чтобы сформировать платформу для передовой операционной системы SPIRIT. Система SPIRIT впервые была представлена на полностью электрическом Spectre. Он также предоставляет возможности цифрового Bespoke — клиенты могут настроить цвет циферблатов приборов. SPIRIT также видит Whispers, приложение для частных участников Rolls-Royce, интегрированное в Cullinan. Клиенты могут отправлять пункты назначения прямо в свой автомобиль, удаленно просматривать местоположение Куллинана и управлять блокировкой автомобиля через приложение. Связь была улучшена во всем автомобиле. Клиенты теперь могут подключать до двух потоковых устройств к задним экранам, которые теперь оснащены интерфейсом Bespoke. Подключение к Интернету позволяет клиентам пользоваться точкой доступа Wi-Fi и независимой потоковой передачей для каждого экрана. В первом Cullinan наушники Bluetooth любого типа можно подключить к информационно-развлекательной системе на задних сиденьях. Клиенты могут насладиться исключительной аудиосистемой Bespoke Audio с 18 динамиками, в которой используется 18-канальный усилитель последнего поколения мощностью 1400 Вт. Благодаря полостям в алюминиевых секциях порогов создается резонанс низкочастотных динамиков и весь автомобиль превращается в сабвуфер. Прямо перед пассажиром находится подсвеченная лицевая панель со светящейся надписью Cullinan и уникальным изображением городского пейзажа. Он создан с использованием 7000 графических элементов. Клиенты также могут создать свой собственный мотив с подсветкой в сотрудничестве с дизайнерами марки Bespoke. На пассажирской стороне панели находится новый шкаф с часами Spirit of Ecstasy — уникальная витрина, в которой представлены как аналоговые часы, так и фигурка Spirit of Ecstasy с подсветкой, изготовленная из нержавеющей стали. Включение духа экстаза в интерьер автомобиля стало результатом четырехлетних разработок и уникального партнерства между аналоговыми и цифровыми мастерами для создания драматического и тщательно организованного потока света. Развитая палитра материалов Интерьер выполнен в палитре, вдохновленной растениями. Cullinan Series II представляет ясень Grey Stained. Этот материал, разработанный коллективом Rolls-Royce Bespoke на протяжении четырех лет, подчеркивает современный характер Cullinan. Для достижения сложной, отчетливой текстуры «листья» шпона окрашиваются, что создает неповторимый эффект мерцания. Cullinan Series II также предлагает новую вискозную ткань из бамбука под названием Duality Twill. Членов команды дизайнеров вдохновила разработка материала, изготовленного из растения. Саржевая ткань украшена художественной вышивкой «Двойственность». Основанный на абстрактной интерпретации двух связанных между собой инициалов основателей марки R, дизайн отражает явное морское влияние, напоминающее веревочные линии на парусных яхтах. Полная внутренняя обивка тканью Duality Twill может включать до 2,2 миллиона стежков, 11 миль ниток и является результатом 20 часов работы. Чтобы обеспечить единообразие рисунка, каждая деталь обрабатывается индивидуально перед резкой с использованием специально разработанного лазера, который герметизирует края материала. Базовая ткань твил доступна в трех цветах: сиреневом, шоколадном и черном, а клиенты могут выбирать из 51 цвета ниток. Этот замысловатый вышитый текстиль разрабатывался более года. Cullinan Series II объединяет еще одну новую современную технику изготовления — размещенную перфорацию. Для Cullinan Series II дизайнеры создали узор, вдохновленный постоянно меняющимися формами и тенями облаков над домом Rolls-Royce в Гудвуде – он включает 107 000 перфораций диаметром 0,8 и 1,2 миллиметра.

Черный знак Cullinan Серия II Black Badge Cullinan Series II создан для тех, кто ищет более интуитивную интерпретацию опыта Rolls-Royce. Его темные, первородные элементы, существенные для характера Black Badge, еще больше усиливаются радикальным кузовом, отражающим его напористую и бескомпромиссную позицию. Экстерьер Свидетельством появления Black Badge Cullinan Series II является его внушительный передок. Решетка радиатора модели Black Badge выполнена в фирменном черном цвете. Серебристая «линия горизонта» создает ощущение широты и солидности, обрамляя вертикальные дневные ходовые огни автомобиля. Для клиентов, желающих полностью скрыть свой автомобиль в темноте, он также доступен в полностью черном исполнении. Все внешние элементы кузова и яркие детали, включая фигурку Spirit of Ecstasy, также выполнены в черном цвете. Впервые в истории Black Badge эти элементы простираются от оконных окантовок и дверных упоров до дверных ручек. Другие затемненные элементы, в том числе задняя дверь багажника и акценты на бампере, а также выхлопные трубы автомобиля, обработаны специальным хромовым электролитом для достижения зеркально-черного эффекта. Для клиентов Black Badge Cullinan Series II теперь зарезервирована возможность исполнения всей нижней части кузова, а также нижнего порога и нижней части переднего бампера. Внешнюю отделку завершают 23-дюймовые колеса – впервые бренд предлагает колеса такого размера для автомобиля Black Badge. Хотя кажется, что конструкция состоит из пяти спиц, на самом деле спиц переплетено 10: визуальный эффект создается за счет тщательно продуманного взаимодействия между полированными, окрашенными и утопленными негативными поверхностями. Дизайн также позволяет четко видеть суппорты дисковых тормозов Black Badge фирменного красного цвета, которые также могут быть окрашены в черный, бирюзовый, оранжевый и желтый. Революционная отделка интерьера