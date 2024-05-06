Гематолог Шахла Шабанова ответит на вопросы по талассемии
В среду, 8 мая, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный Международному дню талассемии.
Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира сегодня станет эксперт Минздрава гематолог Шахла Шабанова.
Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача во время прямого эфира.
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