Нетаньяху встретится с главой ЦРУ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и другие высокопоставленные израильские чиновники сегодня встретятся с главой ЦРУ Уильямом Бернсом на фоне интенсивных усилий по заключению сделки с ХАМАС по освобождению заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

Вчера сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс возвращается в Каир для дальнейших переговоров. Об этом CNN сообщили источники, знакомые с ходом встреч.

Отмечалось, что Бернс вернулся в Каир в конце прошлой недели, а на выходных отправился в Доху для дальнейших переговоров по потенциальному соглашению о прекращении огня в секторе Газа. В Дохе он вместе с делегацией Катара помог переработать концепцию, которая затем была представлена ХАМАС, на которую группа отреагировала в понедельник.