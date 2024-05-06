Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:32

До сих пор Израиль считался местом концентрации самых передовых технологических компаний мира. Именно в этой стране находятся филиалы или дочерние компании более трехсот R&D компаний (аббревиатура R&D – Research в переводе с английского означает «поиск, исследование», а Development – «развитие» – ред.), в числе которых Google, Facebook, Microsoft, Autodesk, Verint, Informatica, F5, SundaySky, Verigo и другие бренды с мировым именем. Этим компаниям созданы самые благоприятные условия для работы, а обилие R&D центров способствует созданию собственных продуктов.

Но вот знаменитая южнокорейская компания Samsung приняла решение вывести из Израиля 70 стартап-проектов и уйти с этого рынка. Причиной ухода стала военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа и падение прибылей Samsung на 56 процентов по сравнению с прошлым годом. В результате военных действий в секторе Газа ряд других крупных компаний также принимают решение ограничить или даже полностью прекратить производство в Израиле. А ведь еще совсем недавно многочисленные эксперты в один голос утверждали, что мировые бренды даже воюющий Израиль все равно не покинут. Так, Армин-Паулюс Хампель, бывший официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по международной политике и член комитета Бундестага по международным делам, еще в конце прошлого года придерживался именно такого подхода. По его словам, западный бизнес не начнет уходить из Израиля, даже несмотря на то, что сформулированные премьер-министром Нетаньяху условия мира в Газе напоминают цели, поставленные Россией в Украине. И в самом деле, заявление израильского премьера о его видении мира в регионе - полное уничтожение боевого крыла ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и дерадикализация всего палестинского общества - невольно возвращает нас к требованиям, которые Россия выдвинула в отношении Украины.

Тем не менее немецкий эксперт был убежден, что даже если Запад осудит действия еврейского государства, массового исхода крупных западных компаний из Израиля, как это произошло в России под давлением лидеров США и Европы, мы не увидим. И прежде всего потому, что США, считающие еврейское государство своим 51-м штатом, никогда не дадут такое указание. В свою очередь, по мнению Армина-Паулюса Хампеля, Европа, опасаясь бурной реакции со стороны мусульманского населения своих стран, требует маркировать израильские товары, произведенные на оккупированных палестинских территориях, чтобы потребители могли их отличать и, соответственно, бойкотировать. Аналогичное мнение в интервью РИА Новости высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. На вопрос, покинут ли Израиль из-за непримиримой позиции Нетаньяху и войне в Газе ведущие технологические компании мира, ученый ответил отрицательно, подчеркнув, что этим компаниям просто не позволят уйти из Израиля. «Эта страна остается одним из центров западного мира», - подчеркнул Суздальцев.